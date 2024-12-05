حزب الله يكشف عن منح مالية لعشرات آلاف العائلات اللبنانية

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان، اليوم الخميس، إن جماعته الموالية لإيران انتصرت في المعركة لأن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو آلية تنفيذية لاتفاق 1701 ولم يضف شيئا جديدا.

وأشار قاسم إلى أن حزب الله رصد نحو 60 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن المتابعة في هذا الصدد.

وأكد قاسم أن المقاومة أصيبت بجروح بليغة لكنها ستتعافى منها بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الحزب سيقيم ما مر به من أزمات ومن حرب ويستفيد من الدروس والعبر.

وأوضح قاسم أن أكثر من 250 ألف عائلة اضطرت لترك بيوتها في الجنوب والبقاع والضاحية وأزمة النزوح التي شهدها لبنان غير مسبوقة.

وأعلن قاسم أن حزب الله قرر صرف هدية مالية قيمتها 300 إلى 400 دولار مقدمة منه ومن الشعب الإيراني لنحو 233 ألفا و500 عائلة، مؤكدا أن جماعته لا ترضى لأهلها بأن يعيشوا نازحين ومرحلة الإعمار هي وعد منها والتزام.