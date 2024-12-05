الأمير هاري: لا أنوي العودة إلى بريطانيا

نيويورك- (د ب أ)

قال الأمير هاري، إنه لا يعتزم العودة مع أسرته إلى بريطانيا، بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 2020.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه خلال الحديث مع الإعلامي أندرو سوركين، تم سؤال هاري عما إذا كان يعتزم البقاء في أمريكا للأبد، فأجاب " نعم".

وقال " أنا أستمتع كثيرا بالمعيشة هنا وتربية أطفالي هنا".

وأضاف الدوك أن حياته الأمريكية، الخالية من المسؤوليات الملكية تبدو أنها " الحياة التي أرادتها لي والدتي".

وأوضح دوك ساسكس أن تركيزه الآن ينصب على كيفية " أن يصبح أفضل زوج وأفضل أب".