لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأمير هاري: لا أنوي العودة إلى بريطانيا

10:43 ص الخميس 05 ديسمبر 2024

الأمير هاري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيويورك- (د ب أ)

قال الأمير هاري، إنه لا يعتزم العودة مع أسرته إلى بريطانيا، بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 2020.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه خلال الحديث مع الإعلامي أندرو سوركين، تم سؤال هاري عما إذا كان يعتزم البقاء في أمريكا للأبد، فأجاب " نعم".

وقال " أنا أستمتع كثيرا بالمعيشة هنا وتربية أطفالي هنا".

وأضاف الدوك أن حياته الأمريكية، الخالية من المسؤوليات الملكية تبدو أنها " الحياة التي أرادتها لي والدتي".

وأوضح دوك ساسكس أن تركيزه الآن ينصب على كيفية " أن يصبح أفضل زوج وأفضل أب".

الأمير هاري بريطانيا العودة إلى بريطانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زلزال بقوة 6 ,5 ريختر يضرب محافظة خوزستان الإيرانية

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة