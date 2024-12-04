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الولايات المتحدة: وقف إطلاق النار في لبنان متماسك

03:28 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

أنتوني بلينكن

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن "وقف إطلاق النار في لبنان متماسك"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستسخدم الآليات المتفق عليها لمعالجة أي خروقات.

وتم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أمريكية، قدمت فيها واشنطن مقترحًا ينص على مدة 60 يومًا لإنهاء الأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام، في عملية سماها حزب الله "معركة أولي البأس"، وسمتها إسرائيل "عملية السهام الشمالية".

وبالرغم من تأكيدات الولايات المتحدة بأن الاتفاق لا يزال قائمًا، إلا أن إسرائيل تواصل انتهاك الاتفاق.

أنتوني بلينكن وقف إطلاق النار لبنان الولايات المتحدة
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