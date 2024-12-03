أمريكا تعلن عن قلقها البالغ تجاه الأحداث في كوريا الجنوبية

القاهرة- مصراوي

صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تراقب التطورات" في كوريا الجنوبية "بقلق بالغ"، وذلك عقب إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد.

وقال كامبل، خلال فعالية بوزارة الخارجية الأمريكية: "تم إطلاع الرئيس ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية على التطورات، ويتلقون تحديثات مستمرة مع تطور الوضع".

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى للتواصل مع المسؤولين في كوريا الجنوبية "على جميع المستويات، سواء هنا في واشنطن أو في سيول".

وأضاف: نائب وزير الخارجية الأمريكي: "تحالفنا مع جمهورية كوريا قوي للغاية، ونحن نقف إلى جانبها خلال هذا الوقت المليء بعدم اليقين." كما أعرب عن أمله في حل النزاعات السياسية سلمياً وبما يتماشى مع سيادة القانون.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة CNN، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث إن "الإدارة على اتصال بحكومة جمهورية كوريا وتراقب الوضع عن كثب".

وأغلقت الشرطة الكورية الجنوبية مدخل الجمعية الوطنية" البرلمان"، ومنعت أعضائه من الدخول إليه.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية مشاهد لاشتباكات بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية أثناء محاولتهم الدخول إلى مبنى البرلمان.

경찰이 국회 입구를 막고 국회의원들의 출입을 막고 있습니다. 이게 말이나 되는 일입니까? pic.twitter.com/jgoJdUesRt — 진보당 (@thejinboparty_) December 3, 2024

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

오마이뉴스 라이브 보는데 국회 앞에 경찰들 쫙 깔려서 의원들 못 들어가게 막고 있음 🚬 pic.twitter.com/9S465TTiVP — 蕉文 (@youlu_v0v) December 3, 2024

وقال يون في الخطاب التلفزيوني: "أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة، لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية لكوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".