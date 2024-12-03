سانا: تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين تابعين لقسد

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، تجدد الاشتباكات بين الجيش ومسلحي مجلس دير الزور التابع لقسد على محور بلدة طابية جزيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل المسلحة بمنطقة القلمون بريف دمشق عن بدء عملية عسكرية ضد الجيش السوري.

وتتواصل المعارك على عدة محاور، إذ تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومع اشتداد القتال، يشهد طريق حلب - الرقة السريع منذ أمس، حركة واسعة للمهجرين الذين استقلوا مركبات محملة بأمتعتهم فارين من المناطق الواقعة على مشارف مدينة حلب الشمالية، التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وسيطرت عليها فصائل مسلحة.

وحذرت الأمم المتحدة من أنّ التصعيد الحاصل منذ بضعة أيام في شمال غربي سوريا، أدّى إلى فرار ما يقرب من 50 ألف شخص.