مستشار خامنئي: سنواصل دعم الحكومة السورية حتى النهاية

وكالات

أكد علي أكبر ولايتي مستشار مرشد الثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي، أن "على أمريكا والصهاينة ودول المنطقة أن يعلموا أننا سندعم الحكومة السورية حتى النهاية".

وأضاف مستشار خامنئي في تصريح خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، "أنه اليوم، عدد حلفاء سوريا أكبر من عام 2011 (بداية الحرب في سوريا). فإلى جانب إيران، هناك روسيا، وحزب الله اللبناني -الذي أصبح أقوى من أي وقت مضى ، والحشد الشعبي العراقي الذي يعد قوة مدهشة -، والحوثيون الأبطال في اليمن، والأعزاء الفلسطينيون. جميعهم متحدون في دعم وحدة أراضي سوريا وحكومتها الحالية".

وتابع "أوجه نصيحتي إلى (الرئيس الأمريكي المنتخب) دونالد ترامب بأن يدرك أن إدارة الديمقراطيين، التي هي في حالة تدهور، لم تقدم شيئا يذكر لترقية السياسة الأمريكية عالميا. بل كل ما تقوم به هو إشعال الفتن والحروب في مختلف أنحاء العالم".