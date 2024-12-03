"لمصلحته ومصلحة بلاده".. سياسي تركي يدعو الأسد لـ لقاء أردوغان

وكالات

دعا دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية والحليف الرئيسي للحزب الحاكم، الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد إلى إجراء محادثات غير مشروطة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في ظل تراجع قوات الجيش السوري في المعارك التي تشهدها سوريا أمام الفصائل المسلحة.

وقال بهجلي في حديثه خلال اجتماع مجموعة حزبه قائلاً: "إن احترام الوحدة السياسية والإقليمية للجمهورية العربية السورية أمر أساسي بلا شك. والتفكير بخلاف ذلك، ناهيك عن النظر في البدائل، أمر سخيف"، وفق ما نقل موقع أوبيانت.

وأوضح أن الواقع هو أن الجمهورية العربية السورية أصبحت دولة مقيدة بين دمشق واللاذقية، إذ أصبح ثلثا أراضيها خارج السيطرة، وسيادتها مصابة بجروح خطيرة، وبقاؤها معلق بخيط رفيع.

ووجه بهجلي انتقادًا للأسد بسبب عدم تعامله مع تركيا، قائلًا: "لقد تجاهل الأسد يد تركيا الممدودة، وأدار أذنه الصماء لدعوات المصالحة والحوار. إن رئيس دولة عانت من الاستيلاء على الأراضي والهزائم العسكرية والزلازل المدمرة لا يزال يحاول الحفاظ على كرامة ظاهرية".

ويرى أن "عقلية البعث الحالية ( في إشارة لحزب البعث الحاكم في سوريا)، غير القادرة على قبول الجهود التركية ضد الفصائل المسلحة، تصر على شروط مسبقة مثل انسحابنا. دعونا نعترف بأن هذا الموقف ليس أقل من عار".

وحث بهجلي الأسد على التعامل مع تركيا دون شروط مسبقة، وقال: "في رأينا، لم يفت الأوان بعد. إن إقامة اتصال وحوار مباشر وغير مشروط مع تركيا، فضلاً عن إظهار الإرادة للتطبيع، من شأنه أن يخدم في المقام الأول مصالح الأسد ومصالح بلاده".

وشهدت الأيام الأخيرة شن فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام ومقرها إدلب، هجوما مفاجئا في 29 نوفمبر استولت من خلاله على مساحات واسعة من الأراضي السورية في حلب وإدلب.

وفي الوقت نفسه، استولت فصائل أخرى تحت مسمى الجيش الوطني السوري، بدعم من تركيا، على بلدة تل رفعت التي كان يسيطر عليها الأكراد في شمال حلب.