الخبير الهولندي يحذر من زلزال مدمر اليوم

وكالات

وجه عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرًا من نشاط زلزالي قوي، متوقع احتمالية حدوث هزة أرضية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر.

وكشف عالم الزلزال الهولندي الشهير أحدث توقعاته، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا احتمالية وقوع هزة أرضية دون أن يذكر مكان أو دولة محددة في العالم.

وقال العالم الهولندي: "راقب.. يمكن أن يؤدي التقارب بين الهندسة القمرية الحرجة في 1-2 ديسمبر إلى حدوث زلزال قوي وكبير يوم 3 ديسمبر".

ولفت إلى أن "كوكب الأرض حاليا يقع في نقطة التقاء مجموعة من الكواكب، وهي كوكب المشتري، الزهرة، المريخ، وكوكب عطارد".

وأوضح عالم الزلازل خلال الأيام الماضية "حدوث عملية تقارب ضيق وتقاطع لبعض الكواكب، ما يؤدي إلى حدوث زلزال قوي ونشط في إحدى دول العالم".

وحذر جميع متابعيه من حدوث نشاط زلزالي تتراوح قوته من نشاط قوي إلى نشاط كبير، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر وتفعيل حالة التأهب الإضافية بين الأفراد، على الرغم من أنه لم يحدد أي منطقة تصاب بهذا النشاط الزلزالي.