الأمين العام لحلف الناتو يندد بالعنف "المثير للقلق" في جورجيا

بروكسل- (أ ش أ)

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) "مارك روته" أعمال العنف "المثيرة للقلق" في جورجيا حيث يتظاهر آلاف الأشخاص ضد الحكومة المتهمة بأنها موالية لروسيا.

وقال "روتي" في مؤتمر صحفي عقد في عاصمة بلجيكا /بروكسل/ - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ - إن "التقارير عن أعمال العنف مثيرة للقلق العميق وأنا أدينها بشكل لا لبس فيه".

ودعا "روتة" الحكومة في جورجيا إلى بذل "كل ما في وسعها لتعزيز السلام والاستقرار".

وكانت اشتباكات قد اندلعت السبت الماضي أمام البرلمان الجورجي بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا لليلة الثالثة على التوالي للاحتجاج على قرار الحكومة تأجيل محادثات عضوية البلاد في الاتحاد الاوروبي، في خضم أزمة سياسية أعقبت الانتخابات التشريعية.