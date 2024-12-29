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إخلاء محطتين لمترو الأنفاق في روما بعد اندلاع حريق

11:04 م الأحد 29 ديسمبر 2024

إخلاء محطتين لمترو الأنفاق في روما بعد اندلاع حريق

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(د ب أ)

تم إخلاء محطتين لمترو الأنفاق في وسط روما اليوم الأحد بعد اندلاع حريق في مخزن مهجور بالقرب من محطتين يرتادهما السياح بكثرة.

وتسببت أدخنة الحريق القادم من مخزن في منتزه فيلا بورجيزي في تسرب الدخان إلى نظام التهوية في محطة مترو أنفاق فلامينيو القريبة.

أدى ذلك إلى اعتقاد الكثيرين بأن الحريق اندلع داخل المحطة نفسها، مما أثار الذعر بين المسافرين وانتشار حالة من الهلع داخل محطات المترو.

وقررت السلطات بعد ذلك إخلاء كل من محطة فلامينيو ومحطة إسبانيا القريبة.

ووفقا للتقارير الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات، إلا أن بعض الأشخاص أفادوا بمعاناتهم من صعوبات في التنفس. ولا يزال سبب الحريق غير واضح حتى الآن، فيما تتواجد الشرطة ورجال الإطفاء في موقع الحادث.

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