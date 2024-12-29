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شاهد لحظة تحطم الطائرة المنكوبة بكوريا الجنوبية

09:57 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

تحطم طائرة - ارشيفية

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القاهرة- مصراوي:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث حريق اندلع بطائرة ركاب خلال هبوطها في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية إلى 120 شخصًا، حسب ما أعلنته السلطات.

وكانت النيران قد اندلعت في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا -بينهم 6 من طاقم الضيافة- بعدما انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز.

وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل.

وفي البداية أشارت التقديرات الأولية، إلى مصرع 23، قبل أن يرتفع العدد بعد ذلك بشكل متسارع إلى 62 قتيلا، ليصل لاحقا إلى 120 في حصيلة غير نهائية.

وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فإن الطائرة -وهي من طراز "بوينج 737-800"- كانت عائدة من تايلند، ووقع الحادث أثناء هبوطها.

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على منصة إكس أن الطائرة انحرفت عن مسارها أثناء الهبوط واصطدمت بجدار، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وفقا للشرطة ورجال الإطفاء.

يشار إلى أن طائرة ركاب أذربيجانية كانت قد تحطمت الأربعاء الماضي، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت الطائرة في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا وعلى متنها 67 شخصا -بينهم 5 من أفراد الطاقم- وقتل في الحادث 35 راكبا.

حادث حريق كوريا الجنوبية تحطم الطائرة المنكوبة
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