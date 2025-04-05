الأونروا: سكان غزة يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من 55 ألفًا، وعدد من شردوا يقدر بنحو 1.9 مليون فلسطينيًا.

وذكرت الأونروا أن "سكان غزة يعيشون معاناة لا يمكن تخيلها"، مشددة على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من شهر.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة في 18 مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 1309 وإصابة 3184، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 50 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 115 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.