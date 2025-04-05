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الناشط الفلسطيني المعتقل في أمريكا محمود خليل يصف اعتقاله بـ"الاختطاف"

04:33 م السبت 05 أبريل 2025

الناشط الفلسطيني محمود خليل

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وكالات

وصف الناشط الفلسطيني محمود خليل، اعتقاله من قِبل سلطات الهجرة الأمريكية بعملية "اختطاف". متهمًا جامعة كولومبيا بأنها "مؤسسة مهّدت الأرضية لاختطافه".

وقال خليل، إن عمليات الترهيب والاختطاف، بحق الطلاب الدوليين المدافعين عن القضية الفلسطينية، شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ اعتقاله في 8 مارس الماضي.

ودعا الناشط الفلسطيني، في مقال له بصحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية، الطلاب إلى عدم التخلي عن مسؤوليتهم في مقاومة الضغوط والاستمرار في الاحتجاجات.

وأشار خليل، إلى أن جامعة كولومبيا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، لم تكتفِ بتجاهل حياة الفلسطينيين، بل ساهمت في نشر الخطاب الذي يُستخدم لتبرير هذه الحرب.

وفي مارس الماضي، ألقت سلطات الهجرة الاتحادية الأمريكية القبض على الطالب الفلسطيني محمود خليل الذي لعب دورًا بارزًا في احتجاجات جامعة كولومبيا ضد إسرائيل وحربها على قطاع غزة.

واعتقل عملاء إدارة الهجرة والجمارك خليل من داخل شقته المملوكة للجامعة واقتادوه إلى الحجز، حسبما أكدت محاميته إيمي جرير لوكالة "أسوشيتد برس".

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