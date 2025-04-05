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فايننشال تايمز: حديث ترامب مع زعيم ما لا يعني التفاوض لتخفيض الرسوم

04:45 م السبت 05 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين بالبيت الأبيض، أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيًا مع زعيم ما "لا يعني وجود تفاوض لتخفيض الرسوم الجمركية".

وقال المسؤولون الأمريكيون، "سنضع شروطًا صارمة لأي اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية"، مشيرون إلى أن الولايات المتحدة لا تتحدث مع دول أخرى بشأن تنازلات محددة.

وأفادت "فايننشال تايمز" نقلًا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهم أنه لجذب الشركات يجب أن تكون الرسوم الجمركية دائمة.

ودخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ اليوم السبت، بنسب تتفاوت بين 10% و 49%.

وكان ترامب، قد أعلن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء الماضي في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، لافتًا إلى أن حدها الأدنى سيكون 10%.

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