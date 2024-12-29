سلطات الإطفاء ترجح مقتل غالبية ركاب طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت سلطات مكافحة الحرائق في إقليم جنوب جنولاب اليوم الأحد، أن غالبية من كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران جيجو اير، قتلوا في حادث تحطم الطائرة في مطار موان الدولي، حسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت السلطات بهذه التصريحات في إحاطة موجهة لأفراد عائلات الركاب، قائلة إن العدد الكلي للركاب يصل إلى 181 راكبا ويُعتقد أن معظمهم لقوا حتفهم في الحادث باستثناء شخصين تم إنقاذهما.

وحسب مسؤولون في السلطات فإن جسم الطائرة مدمر بشكل شبه كامل، ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين، وأضافوا أن التعرف على هوياتهم يستغرق وقتا بسبب تحديد مكان الجثامين وانتشالها.

وأوضحوا أن السبب في حادث تحطم الطائرة ربما يرجع إلى الاصطدام بالطيور.

يشار إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، عندما انحرفت طائرة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موأن، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وكان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، معظمهم من الكوريين، باستثناء اثنين من تايلاند.