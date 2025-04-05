وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 17 ألف طفل بالحرب على غزة معظمهم طلبة



وكالات

ذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن أكثر من 17 ألف طفل وطفلة استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، غالبيتهم من طلبة المدارس.



واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة في 18 مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 1309 وإصابة 3184، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 50 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 115 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.