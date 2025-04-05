وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 17 ألف طفل بالحرب على غزة معظمهم طلبة
04:21 م السبت 05 أبريل 2025
وكالات
ذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن أكثر من 17 ألف طفل وطفلة استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، غالبيتهم من طلبة المدارس.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة في 18 مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 1309 وإصابة 3184، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 50 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 115 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.
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