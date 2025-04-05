رئيس وزراء الهند يرحب باتفاقيات التعاون الدفاعي مع سريلانكا

كولومبو (أ ب)

عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، محادثات مع الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، حيث افتتح الزعيمان افتراضيًا بدء أعمال البناء في محطة للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، تمولها الهند، كمشروع مشترك بين الدولتين.



ورحب مودي بالاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الدفاعي بين البلدين وقال إن الجانبين اتفقا على العمل معًا بشأن التعاون الأمني في المحيط الهندي من خلال تجمع إقليمي يسمى "ملتقى كولومبو للأمن"، والذي يضم أيضًا بنجلاديش وجزر المالديف وموريشيوس.



وأعرب مودي عن امتنانه للرئيس ديساناياكي لاهتمامه بمصالح الهند، قائلًا: "نؤمن بأن لدينا مصالح أمنية مشتركة، أمن البلدين مترابط ويعتمد على بعضه البعض".



وأضاف أن الهند لديها مكانة خاصة لسريلانكا في "سياسة الجوار أولًا" وقد أوفت بواجباتها كجارة صديقة حقيقية عندما واجهت سريلانكا صعوبات.



وجرى منح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جائزة "سريلانكا ميترا فيبهوشانا"، وهي أعلى جائزة يتم منحها لزعيم أجنبي.