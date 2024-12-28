ترامب يدعو لتأجيل تنفيذ قانون حظر "تيك توك".. ما السبب؟

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا إلى تأجيل تنفيذ قانون لحظر منصة الفيديوهات "تيك توك"، أو يجبر شركة"بايت دانس" الصينية المالكة له على بيعه، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون لديه الوقت الكافي بعد توليه منصبه لمحاولة إيجاد "حل سياسي" للقضية.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعات في القضية يوم 10 يناير المقبل، ومن المقرر أن يجبر القانون الشركة الصينية على بيع التطبيق إلى شركة أجنبية أو تعرضه للحظر داخل الولايات المتحدة.

وبدأ الصراع بين شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ "تيك توك" والحكومة الأمريكية في عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، بعدما تسارعت وتيرة انتشاره بين صفوف الأمريكيين، في أعقاب استحواذها على تطبيق "ميوزيكال لي" بقيمة مليار دولار عام 2018.

وفي أعقاب تلك الصفقة، تنامى عدد مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة وبلغ أكثر من 170 مليون مستخدم، بمتوسط 80 دقيقة يقضيها الفرد على التطبيق.

وبينما كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة عام 2020، حدد موعدا نهائيا لحظر التطبيق، أو نقل ملكيته إلى إحدى الشركات الأمريكية بدلا من "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق، إلا أن الشركة تمكنت في الأخير من تخطي الأمر بعدما ربحت دعوى قضائية رفعتها ضد القرار.

وفي 6 ديسمبر الجاري، أيّدت لجنة بمحكمة استئناف فيدرالية أمريكية بالإجماع، قانونا قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في غضون أشهر قليلة، مما وجه هزيمة مدوية لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في معركتها من أجل بقائها في الولايات المتحدة.

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التماس منصة تيك توك لإلغاء القانون - الذي يلزم منصة تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها بايت دانس، أو مواجهة الحظر بحلول منتصف يناير، كما رفضت المحكمة طعن شركة تيك توك ضد القانون، الذي دفعت بأنه يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وجاء في رأي المحكمة الذي كتبه القاضي دوجلاس جينسبورج: "إن التعديل الأول يهدف إلى حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة. وهنا تصرفت الحكومة فقط لحماية هذه الحرية من بلد أجنبي خصم وتقييد قدرة ذلك البلد على جمع البيانات عن أشخاص في الولايات المتحدة".

ومن المتوقع أن تستأنف شركتا تيك توك وبايت دانس – والأخيرة مدعية أخرى في الدعوى القضائية – هذا الحكم أمام المحكمة العليا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستقبل النظر في القضية.

وقال المتحدث باسم منصة تيك توك مايكل هيوز في بيان إن "المحكمة العليا تتمتع بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك بالضبط في هذه القضية الدستورية المهمة".