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تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجي لإنهاء تراخيص المحال العامة بالمنيا

04:40 م السبت 28 ديسمبر 2024

اللواء عماد كدواني

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المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز بضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات، لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات استخراج رخص المحال، مع مراعاة تخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وناشد المحافظ أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بالمراكز سرعة تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تنظيم العمل، ودعم الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

اللواء عماد كدواني المنيا محافظ المنيا
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