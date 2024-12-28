السلطات الأمريكية تضبط 22 ألف ملصق مزيف لفحص السيارات مشحونة من إسرائيل

هاريسبرج، بنسلفانيا- (أ ب)

قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ضبطت أكثر من 20 ألف ملصق مزيف لفحص مركبات في ولاية بنسلفانيا تم شحنها من إسرائيل إلى عنوان في فيلادلفيا.

وقالت الوكالة إن ضباط الجمارك عثروا على الملصقات في شحنتين مختلفتين وصلتا في يومي 26 نوفمبر و9 ديسمبر، وأكدوا لسلطات بنسلفانيا أن الملصقات مزيفة.

ولم تذكر الوكالة في بيان من الذي أرسل الملصقات ومن الذي كان من المفترض أن يتسلمها أو الهدف من استخدام الملصقات. وقالت الوكالة إنها لم تقم بأي اعتقالات.

وأوضحت الوكالة أنه إذا كانت الملصقات حقيقية، كانت قيمتها ستبلغ 4 ,1 مليون دولار. ويعد بيع ملصقات مزيفة لفحص المركبات عملا غير قانوني ويمثل مشكلة مستمرة لإنفاذ القانون، وإن كان على نطاق محدود.

يذكر أن ولاية بنسلفانيا تطالب بفحص السيارات سنويا للتأكد من أنها تلبي الحد الأدنى من المعايير الميكانيكية ومعايير السلامة والانبعاثات. وقالت الوكالة إن عقوبة استخدام ملصق فحص مزيف يمكن أن تصل إلى 500 دولار غرامة والسجن.





