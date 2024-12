الشاباك يكشف هوية منفذ عملية الطعن في تل أبيب

وكالات

كشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الجمعة، تفاصيل بشأن هوية منفذ عملية طعن امرأة إسرائيلية في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب، ما أسفر عن مقتلها.

وقال جهاز الشاباك، إن "منفذ عملية الطعن هو فلسطيني، كان عميلًا للاستخبارات الإسرائيلية"، زاعمًا أنه تم نقله من الضفة الغربية إلى تل أبيب بعد الكشف عن تعاونه مع إسرائيل، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل امرأة في السبعينات من عمرها بعد تعرضها لحادث طعن في هرتسليا شمالي تل أبيب.

وقالت مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إن المرأة توفيت فور وصولها المستشفي، وفقًا لما نقلته صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية.

📹 Ambulance teams are trying to revive a settler injured in the stabbing attack in Herzliya, near Tel Aviv: Israeli media#Herzliya #TelAvivpic.twitter.com/lg94wqNXfH https://t.co/db72zbMQ4s

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 27, 2024