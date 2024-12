مقتل امرأة إسرائيلية في عملية طعن بتل أبيب(فيديو)

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، مقتل امرأة إسرائيلية خلال عملية طعن في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تلقت إبلاغ عن حادث طعن في هرتسليا، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به بعدما حددت موقعه.

وأفادت مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، بوفاة المرأة فور وصولها المستشفى، حسبما نقلته صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية.

📹 Ambulance teams are trying to revive a settler injured in the stabbing attack in Herzliya, near Tel Aviv: Israeli media #Herzliya #TelAviv pic.twitter.com/lg94wqNXfH https://t.co/db72zbMQ4s

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن امرأة في السبعينات من عمرها نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد تعرضها للطعن بهجوم في مدينة هرتسليا.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد المسعفين وهو يحاول تقديم العلاج للموأة المصابة قبل نقلها للمستشفى.

#Breaking

Announcement of the death of the female settler who was injured in the stabbing operation in the "Herzliya" area near "Tel Aviv".#Herzliya #TelAviv@qudsn pic.twitter.com/ind05S2VDk