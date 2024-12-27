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مقتل امرأة إسرائيلية في عملية طعن بتل أبيب(فيديو)

01:10 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

مقتل امرأة إسرائيلية في عملية طعن بتل أبيب

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، مقتل امرأة إسرائيلية خلال عملية طعن في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تلقت إبلاغ عن حادث طعن في هرتسليا، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به بعدما حددت موقعه.

وأفادت مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، بوفاة المرأة فور وصولها المستشفى، حسبما نقلته صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن امرأة في السبعينات من عمرها نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد تعرضها للطعن بهجوم في مدينة هرتسليا.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد المسعفين وهو يحاول تقديم العلاج للموأة المصابة قبل نقلها للمستشفى.

وأوضح أحد المسعفين في إدارة الدفاع المدني، أن الفرق عندما وصلت لمكان الحادث وجدت المرأة ملقاة على الأرض فاقدة للوعي ومصابة بجروح.

تل أبيب مقتل امرأة إسرائيلية إسرائيل
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