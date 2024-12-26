المدعية العامة الإسرائيلية تأمر الشرطة بالتحقيق مع زوجة نتنياهو

(أ ب)

أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارا للاشتباه في مضايقتها للمعارضين السياسيين والتأثير على الشهود في محاكمة الزعيم الإسرائيلي في قضايا الفساد.

كان موقع واللا الإسرائيلي أن شهود عيان في مركز إسرائيل وجنوبها أبلغوا عن سماع دوي انفجارات ضخمة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للقناة 14 الإسرائيلية "لم ننته من اليمن بل بدأنا معهم للتو وسنضربهم بكل قوة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، ولكن الموافقة عليه تمت من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.