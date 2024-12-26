بايدن: المزيد من الأسلحة والصواريخ الأمريكية في طريقها إلى أوكرانيا

وكالات

‏قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وجّه وزارة الدفاع "البنتاجون" لمواصلة زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، معربا عن إدانته الهجمات الروسية التي استهدفت مدنا أوكرانية خلال أعياد الميلاد.

‏وأشار بايدن إلى أن على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الأوكراني، مؤكدا أن المزيد من الأسلحة والصواريخ الأمريكية في طريقها إلى أوكرانيا.

واندلعت مجددا معارك ضارية بين قوات روسية مهاجمة وقوات أوكرانية تدافع عن مدينة بوكروفسك ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف في تقريرها عن الوضع، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن 35 هجوما روسيا حول المدينة الواقعة على أطراف إقليم دونباس خلال اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يو إن آي إيه إن" عن القائد الإقليمي فيكتور تريهوبوف قوله، إن "ثلاثة جيوش روسية تتمركز هنا ضدنا".

وأوضح أن "المعارك هنا عنيفة للغاية لأن المحتلين الروس يدفعون بكل قواتهم المتاحة إلى الأمام ويحاولون اختراق خطوط دفاع قواتنا".

وأفادت تقارير أن القوات الروسية المهاجمة، في محاولاتها لتطويق مدينة بوكروفسك، تكبدت خسائر فادحة، وأعلن تريهوبوف مقتل 133 جنديا روسيا خلال أمس الثلاثاء وحده.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

ووصف تريهوبوف الوضع قائلا: "نظرا لأن القوات الروسية لا ترغب في القتال داخل المدينة ذاتها، فإنها تحاول فرض معارك على الأطراف لإجبار القوات الأوكرانية على التراجع وتجنب الهجوم المباشر".