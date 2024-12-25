مسؤولون إسرائيليون: الصفقة وصلت مراحلها النهائية وتصريحات مسؤولينا تسببت بضرر كبير

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم يتم التوصل لصفقة قريبا، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى صعوبة في إيجاد مناطق جديدة للمناورة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية وتصريحات المسؤولين تسببت في ضرر كبير، مضيفة: "لا يعقل أن نصل هذه المرحلة الحاسمة ونعلن مواصلة الحرب وسيطرة الجيش على غزة".

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر بفريق المفاوضات، قولها إن على إسرائيل إبداء مزيد من المرونة لتحقيق تقدم في المفاوضات.

فيما زعم مصدر مطلع، أن موقف حماس لا يسمح بتقدم مفاوضات الصفقة والمحادثات تشهد حالة من الجمود، موضحا أن إسرائيل تطالب بالحصول على قائمة الأسرى المحتجزين لدى حماس وحتى الآن لم يحدث ذلك.