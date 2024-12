هجوم إرهابي.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة عن غرق سفينتها بالبحر المتوسط

وكالات

أعلنت شركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن سفينتها "أورسا ميجور" التي غرقت في البحر المتوسط تعرضت إلى "هجوم إرهابي".

وقالت شركة "أوبورونلوغيستيكا" في بيان نقلته وكالات الأنباء الرسمية الروسية إنها "تعتقد أن هجوما إرهابيا موجها تم تنفيذه في 23 ديسمبر 2024، ضد السفينة أورسا ميجور"، من دون الإشارة إلى الجهة التي قد تكون نفذته ولا دوافعه.

وأضافت أن "ثلاثة انفجارات متتالية" وقعت في السفينة قبل تسرب المياه إليها.

لم تكشف الشركة العناصر التي اعتمدت عليها لاعتبار غرق السفينة "هجوما إرهابيا".

🚨🇷🇺 BREAKING: RUSSIAN VESSEL ‘URSA MAJOR’ SUNK IN MEDITERRANEAN ATTACK

The bulk carrier ‘Ursa Major’ was sunk in the Mediterranean after three explosions struck her starboard side.

The company Oboronlogistika confirmed the incident, describing it as a “terrorist attack.”… pic.twitter.com/ykN4vtlUpD

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 25, 2024