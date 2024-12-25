هجوم إرهابي.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة عن غرق سفينتها بالبحر المتوسط

وكالات

أعلنت شركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن سفينتها "أورسا ميجور" التي غرقت في البحر المتوسط تعرضت إلى "هجوم إرهابي".

وقالت شركة "أوبورونلوغيستيكا" في بيان نقلته وكالات الأنباء الرسمية الروسية إنها "تعتقد أن هجوما إرهابيا موجها تم تنفيذه في 23 ديسمبر 2024، ضد السفينة أورسا ميجور"، من دون الإشارة إلى الجهة التي قد تكون نفذته ولا دوافعه.

وأضافت أن "ثلاثة انفجارات متتالية" وقعت في السفينة قبل تسرب المياه إليها.

لم تكشف الشركة العناصر التي اعتمدت عليها لاعتبار غرق السفينة "هجوما إرهابيا".

🚨🇷🇺 BREAKING: RUSSIAN VESSEL ‘URSA MAJOR’ SUNK IN MEDITERRANEAN ATTACK The bulk carrier ‘Ursa Major’ was sunk in the Mediterranean after three explosions struck her starboard side. The company Oboronlogistika confirmed the incident, describing it as a “terrorist attack.”… pic.twitter.com/ykN4vtlUpD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 25, 2024

وفقد بحاران في حادث غرق السفينة التي كان طاقمها يضم 16 بحارا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الثلاثاء، أن غرق السفينة حدث بعد "انفجار في غرفة المحركات".

وبحسب فرق الإنقاذ البحري الإسبانية، فإن أورسا ميجور "أصدرت نداء استغاثة" ليل الإثنين الثلاثاء، على بعد نحو 105 كيلومترات من سواحل مدينة ألميريا الإسبانية، بسبب "سوء الأحوال الجوية" ثم غرقت.

وسفينة الشحن هي الأكبر التي تملكها شركة "أوبورونلوغيستيكا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية وتوفر أيضا خدمات النقل المدني والخدمات اللوجستية.

وخضعت السفينة والشركة المالكة لها لعقوبات أميركية في مايو 2022، بعد بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، وفق ما أفادت حينها وزارة الخارجية الأميركية.

وبحسب الشركة، كانت السفينة تنقل رافعات ميناء وأغطية فتحات كاسحات الجليد إلى فلاديفوستوك (الشرق الأقصى الروسي).

وأبحرت السفينة من سان بطرسبرج، في شمال غرب روسيا في ديسمبر على أن تصل إلى فلاديفوستوك في 22 يناير، بحسب موقع مارين ترافيك المتخصص.

وأكدت الشركة في 20 ديسمبر، أن السفينة كانت تشارك في تطوير "الطريق البحري الشمالي".

تطور روسيا هذا الطريق البحري في القطب الشمالي منذ سنوات أملا في استخدامه كدائرة تجارية جديدة تربط أوروبا بآسيا، وذلك لتسهيل نقل المحروقات.