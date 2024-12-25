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فيديو| استشهاد شاب فلسطيني بعد اشتباكات امتدت لثلاث ساعات بطولكرم

09:51 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

استشهاد شاب فلسطيني

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وكالات

استشهد الشاب أحمد محمود خالد عمارنة، 25 عاما، مساء اليوم الأربعاء، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة منزله في منطقة جبل العمارنة ببلدة قفين شمال طولكرم.

ووفقا لمصادر محلية، حاصرت قوات الاحتلال المنزل لمدة ثلاث ساعات، حيث أطلقت الرصاص وقذائف "الأنيرجا" قبل أن تقتحم الموقع وتحتجز جثمان الشهيد ثم تنسحب من البلدة.

ومع استشهاد عمارنة، ارتفع عدد الشهداء في طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ فجر الثلاثاء إلى 9، بينهم نساء وأطفال ومقاومون، فيما أصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بلدة قفين بعدد من الآليات العسكرية، وتمركزت في منطقة جبل العمارنة والحي الشمالي، حيث نشرت القناصة في مواقع استراتيجية.

تأتي هذه التطورات ضمن حملة موسعة تشهدها مدينة طولكرم ومخيماتها، والذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، شملت استشهاد مواطنين، إصابات متعددة، ودمار في البنية التحتية.

استشهاد شاب فلسطيني شتباكات لثلاث ساعات بطولكرم الشاب أحمد محمود خالد عمارنة منطقة جبل العمارنة ببلدة قفين
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