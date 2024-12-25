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بعد حادثة طائرة الركاب.. مصر تُعزي أذربيجان في وفاة الضحايا

05:53 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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(وكالات)

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن تعازيها ومواساتها لجمهورية أذربيجان الصديقة، إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران اذربيجان والتي كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني، مما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

وأضاف بيان الخارجية، أن مصر تتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة على وقوفها بجوار جمهورية أذربيجان في هذا الظرف الأليم.

وكانت وزارة الطوارئ في دولة كازاخستان أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة الناجين من حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد إلى 32 شخصا، عقب اصطدامها بسرب من الطيور.

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