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انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا ووقوع 9 إصابات

08:11 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

انفجار روسيا-أرشيفية

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وكالات

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مركز تجاري بمدينة فلادي قوقاز عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية جنوبي روسيا، أسفر عن 9 إصابات، بحسب روسيا اليوم.

وفي 17 ديسمبر الجاري، وقع انفجار في مبنى سكني في شرق العاصمة الروسية موسكو، مما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر: "بحسب المعلومات الأولية، فقد وقع الانفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما".

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