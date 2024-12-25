انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا ووقوع 9 إصابات

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مركز تجاري بمدينة فلادي قوقاز عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية جنوبي روسيا، أسفر عن 9 إصابات، بحسب روسيا اليوم.

وفي 17 ديسمبر الجاري، وقع انفجار في مبنى سكني في شرق العاصمة الروسية موسكو، مما أدى إلى مقتل شخصين، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر: "بحسب المعلومات الأولية، فقد وقع الانفجار في الطابق الأول من مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، ولقي شخصان مصرعهما".