شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة

وكالات

استشهدت فلسطينية وأصيب عدة مواطنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصول جثمان شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة في دير البلح وسط القطاع أيضا، فيما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا بشارع يافا في مدينة دير البلح.

واستشهد شخصين في استهداف منزل لعائلة الافرنجي محيط أبراج عين جالوت جنوب النصيرات وسط القطاع.

كما قصف الاحتلال عدة عمارات بمنطقة ساحة الشوا في مدينة غزة من بينها عمارة تسمى عمارة الصحافة حيث تم استهداف الطابق العلوي بها ما أدى لوقوع إصابات أيضا.

وفي شمال القطاع، أطلق جيش الاحتلال النار فجر اليوم باتجاه بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما واصل الاحتلال قصف مشروع بيت لاهيا وقصف المنازل في بيت حانون، إذ أن عدد الشهداء في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر الثلاثاء قد ارتفع إلى 18 شهيدا.

ولا يزال أعدادا كبيرة من المواطنين محاصرين في المناطق السكنية في شمال القطاع، إذ تؤكد منظمات أممية والدفاع المدني في غزة أن هناك أكثر من 30 ألف مواطنا مدنيا محاصر في شمال القطاع، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكدت وكالو غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى مناطق الشمال.

وفي جنوب قطاع غزة استهدف قصف إسرائيلي منزلا في منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد وإصابة عدة مواطنين، كما أطلق جيش الاحتلال النار باتجاه منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح.

من جهته قال جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو شن غارة استهدفت عنصرا في حماس كان ينشط في المنطقة الإنسانية في خان يونس جنوبي القطاع.