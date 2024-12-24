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الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة جوية على سوريا أسفرت عن مقتل عنصرين من داعش

04:51 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الجيش الأمريكي أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش الأمريكي، أنه نفذ ضربة جوية على سوريا أسفرت عن مقتل عنصرين من داعش، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن شهود عيان قالوا، إن حشودا أمريكية كبيرة وأرتالا من الشاحنات المحملة بالمدرعات الثقيلة تحركت من قاعدة حقل العمر النفطي باتجاه شمال الرقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القافلة ضمت نحو 100 آلية، تزامن معها تسيير دوريات أمريكية مكثفة في المنطقة.

وذكر شهود أن دورية عسكرية مؤلفة من 3 مدرعات تجولت في ريف كوباني الجنوبي وبلدة صرين.

كما تجولت دورية مؤلفة من 5 مدرعات في ريف دير الزور الشرقي انطلاقا من بلدة الكشكية وصولا لبلدة الحوايج على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وبعد انتهاء الهدنة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا في مدينة عين العرب (كوباني)، لا تزال المنطقة تشهد هدوءا نسبيا.

وكانت المنطقة قد شهدت خلال 48 ساعة الفائتة اشتباكات وتبادلا للقصف بين الطرفين في سدّي قرقوزاق وتشرين.

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