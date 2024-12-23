الحوثيون يعلنون استهداف موقعين عسكريين في إسرائيل بطائرتين مسيرتين

(د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين على هدفين عسكريين في إسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن العملية الأولى استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، واستهدفت العملية الثانية هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأضاف سريع، أن العمليتين نُفذتا بطائرتين مسيّرتين نوع يافا "وحققتا هدفيهما بنجاح".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، استمرار قواتهم في عملياتهم العسكرية ضد ما وصفه بـ" العدو الإسرائيلي" استجابة للمقاومة الفلسطينية.

وشدد بالقول "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، قبل أن تخترق المجال الجوي للبلاد.

وفي بيان له، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج إلى ضبط النفس وحماية المدنيين، مشيراً إلى الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثيين وإسرائيل.

وقال المبعوث الأممي، إن الهجمات "تعيق جهود الوساطة وتقوض المسار نحو السلام".

ومنذ أربعة أيام، صعد الحوثيون عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل، متسببة في خسائر مادية وسقوط جرحى، فيما شنت الأخيرة هجمات على موانئ الحديدة، ومحطات الطاقة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متسببة بمقتل تسعة من العمال، وخسائر مادية.