بنيامين نتنياهو: هناك تقدم بشأن صفقة تبادل الأسرى

وكالات

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذ إجراءات "مهمة على كل المستويات" بهدف إعادة الأسرى، مشيراً إلى تحقيق "تقدم" في ملف صفقة التبادل، دون تحديد إطار زمني لإنجازها.

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية، أن التقدم في المفاوضات يعود إلى ما وصفه بـ"غياب السنوار" عن المشهد واستمرار الضربات التي توجهها إسرائيل لحركة حماس، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل المفاوضات الجارية أو طبيعة الإجراءات المتخذة.

كما شدد على أن إسرائيل لن تسمح لأي "إرهابي" بالتمركز قرب حدودها، معتبراً أن حكومته تسعى إلى "تغيير وجه الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.