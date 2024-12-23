الأمين العام للناتو يتوقع مطالب جديدة من ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي

بروكسل- (د ب أ)

يتوقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، ضغوطا جديدة من الرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب في الجدل حول الإنفاق الدفاعي المنخفض نسبيا للدول الأوروبية في الحلف، مثل ألمانيا.

وقال روته في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "سيريد منا أن نفعل المزيد".

وذكر روته أن الحلفاء الأوروبيين يستثمرون إجمالا الآن أكثر من 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع، مضيفا في المقابل أنه خلال أربع إلى خمس سنوات ستواجه تلك الدول مشكلة فيما يتعلق بردع روسيا إذا لم تنفق المزيد.

ولم يوضح روته ما إذا كان يعتقد أنه من السديد زيادة هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال قمة الناتو المقررة في يونيو المقبل.

وخلال الحملة الانتخابية، أعلن ترامب أنه من الضروري زيادة هدف الإنفاق الدفاعي في الناتو إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة في الحلف. وفي الآونة الأخيرة أفادت تقارير بأن ترامب قد يطالب حتى بزيادة النسبة إلى 5%.

ويرى ترامب أن الشركاء الأوروبيين لا يبذلون جهدا كبيرا في مجال الدفاع، ويعتمدون أكثر من اللازم على الولايات المتحدة في الحماية. وفي فترة ولايته الأولى، هدد ترامب بالانسحاب من الناتو.

وزادت ألمانيا مؤخرا من إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، ولكن النسبة لن تزيد هذا العام عن 1ر2% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، تنفق الولايات المتحدة باستمرار أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وينص هدف الناتو الحالي على أن تستثمر دول الحلف ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع.