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بعد زيارة وزير الخارجية التركي.. إسرائيل تدرس خيارات دعم الأكراد

10:25 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

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(وكالات)

أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب تفكر في تقديم دعم للأكراد في سوريا بوسائل "غير عسكرية"، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد الأكراد في شمال البلاد، وذلك حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

ووفقًا لتقارير هيئة البث الإسرائيلية، تعكس هذه الخطوة قلق إسرائيل من التداعيات الإقليمية لأي تحرك عسكري تركي واسع النطاق، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة.

تأتي هذه الأنباء عقب اجتماع في دمشق بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" أمس الأحد.

وناقش الطرفان مستقبل الفصائل المسلحة في سوريا، حيث اتفقا على ضرورة حلها وتسليم أسلحتها للدولة، بما يشمل الفصائل الكردية.

وخلال اللقاء، شدد فيدان على موقف تركيا الرافض لوجود مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، قائلاً: "لا مكان لهم في مستقبل البلاد".

وزير الخارجية التركي إسرائيل الأكراد هاكان فيدان
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