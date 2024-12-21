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السودان.. الجيش يسيطر على قاعدة "الزرق" العسكرية بإقليم دارفور

09:52 م السبت 21 ديسمبر 2024

الجيش السوداني

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وكالات

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بأن الجيش السوداني والقوات المشتركة تمكنوا من السيطرة على قاعدة "الزرق" بشمال دارفور.

وقال حاكم إقليم دارفور، المشرف العام للقوة المشتركة، مني أركو مناوي، إن الاشتباكات مع ميليشيا الدعم السريع استمرت لنحو 5 ساعات، تمكن الجيش السوداني والقوة المشتركة خلالها من إزالة كافة الارتكازات التي نصبها عناصر الدعم السريع.

وأكد مناوي في تصريحات لصحيفة "سودان تربيون" المحلية، أن سيطرة الجيش السوداني على القاعدة، أفقدته الدعم السريع خط إمداد رئيسي يربطها بالحدود الليبية.

الجيش السوداني قاعدة الزرق العسكرية السودان إقليم دارفور
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