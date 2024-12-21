الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

وكالات

أقر الكونجرس الأمريكي، صباح اليوم السبت، مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة، في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم عطلة عيد الميلاد.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أثناء مغادرته الجلسة التي عقدت في مبنى الكابيتول، "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".

وكان جونسون أصر على أن الكونجرس سيفي بالتزاماته، ولن يسمح بإغلاق العمليات الفيدرالية قبل موسم عطلة عيد الميلاد.

وكان إجراء الإغلاق الحكومي سيحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة، قبل العطلة، وهذا الوضع غير مرغوب فيه في الولايات المتحدة.