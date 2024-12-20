الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مشتركة استهدفت أهدافا حيوية جنوب إسرائيل

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أهدافا حيوية جنوب إسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"إن العملية المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق نفذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح".

وأضاف "سنتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي أمريكي على اليمن بتصعيد مماثل – لن نتردد في استهداف المنشآت الحيوية للعدو الإسرائيلي والتحركات العسكرية للعدو الأمريكي التي تستهدف اليمن".

وأوضح سريع أن "استمرار الجرائم في غزة " لن يؤدي إلا إلى مزيد من ضربات قوات الجماعة والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وشدد بالقول "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

جاء هذا البيان بالتزامن مع مسيرات حاشدة نفذها الحوثيون في ميدان السبعين بصنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتهم، تضامناً مع غزة، تحت شعار "مع غزة جهاد وتعبئة واستنفار ..وجاهزون لردع أي عدوان".

يشار إلى أن إسرائيل قصفت رداعلى هجمات الحوثيين، ميناء الحديدة وصنعاء في اليمن العام الجاري كان أخرها أمس الخميس.