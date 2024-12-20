نتنياهو يتجنب زيارة لبولندا خشية الاعتقال

وكالات



قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر مراسم إحياء ذكرى تحرير أوشفيتز في بولندا، خشية اعتقاله بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.





