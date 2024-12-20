لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نتنياهو يتجنب زيارة لبولندا خشية الاعتقال

12:19 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر مراسم إحياء ذكرى تحرير أوشفيتز في بولندا، خشية اعتقاله بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.


نتنياهو إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بسبب الأمطار.. 15 مصابًا في تصادم مروع بين 3 سيارات بالإسكندرية- صور