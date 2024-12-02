إعلام عبري: وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على شن هجمات واسعة في لبنان

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صدق على خطط لشن هجمات واسعة النطاق على حزب الله.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية تأخذ بالاعتبار احتمال دخول إسرائيل القتال لعدة أيام.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان ردا على إطلاق حزب الله صواريخ، ولفتت إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صادق على خطط لشن هجمات واسعة النطاق على حزب الله.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المؤسسة الأمنية تعتبر أن عدم الرد بشدة وفورا قد يضر بوقف إطلاق النار لسنوات، والمؤسسة الأمنية تأخذ بالاعتبار احتمال دخول إسرائيل القتال لعدة أيام.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن المستوى السياسي وافق على تكثيف الهجمات على الحدود السورية اللبنانية.