بري يؤكد ضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي التي تحتلها

بيروت- (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضرورة مباشرة لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمهامها بشكل عاجل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته وانسحابه من الأراضي التي يحتلها قبل أي شيء آخر.

وأشار بري - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أن الأعمال العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف المنازل بالقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة، واستمرار تنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية وسقط خلالها شهداء وجرحى، تمثل خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في الـ 27 من نوفمبر الماضي، والذي أعلن لبنان التزامه به.

وأضاف بري "نسأل اللجنة الفنية التي ألفت لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق أين هي من هذه الخروق والانتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقا،فيما لبنان والمقاومة ملتزمون بشكل تام بما تعهدوا به".