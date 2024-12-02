توغلات إسرائيلية وقصف مدفعي على جنوب لبنان

بيروت- (أ ش أ)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته ودباباته في محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي شمالي بلدة ميس الجبل، التابعة لمدينة مرجعيون في جنوب لبنان.

وذكر التليفزيون اللبناني اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال لا تزال متمركزة على عدة تلال في البلدة، حيث تقوم بين الحين والآخر بشن رمايات وتمشيط للأراضي، بالإضافة إلى إطلاق قذائف مدفعية.

وفي السياق، تعرضت بلدة بيت ليف، الواقعة غرب مدينة صور، لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث سقطت قذيفتان من عيار 155 ملم على أراضي البلدة للمرة الثانية، ما أسفر عن أضرار مادية.

وكان أحد عناصر أمن الدولة اللبناني استشهد - في وقت سابق اليوم- جراء استهدافه بصاروخ موجه من طائرة مسيرة إسرائيلية في النبطية، كما توغلت قوات الاحتلال بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون، بالإضافة إلى تعرض بلدة بيت ليف، بقضاء بنت جبيل لقذائف مدفعية.