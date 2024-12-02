وزيرة الخارجية الألمانية: حرب أوكرانيا ليست في مصلحة الصين

بكين- (د ب أ)

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الصين من السماح لروسيا بمواصلة حربها في أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين خلال زيارتها القصيرة لبكين: "الرئيس الروسي لا يدمر نظام السلام الأوروبي لدينا من خلال حربه العدوانية على أوكرانيا فحسب، بل إنه يجر آسيا إليها أيضا من خلال كوريا الشمالية".

وذكرت بيربوك أنه خلال لقائها مع نظيرها الصيني وانج يي تحدثت "بشكل مكثف" عن أن هذا لا يمكن أن يكون في مصلحة الصين.

وقالت بيربوك في وقت سابق اليوم في بكين إن الصراع أثر على "المصالح الأمنية الأساسية" لألمانيا و"شكل تحديا كبيرا" لنظام السلام الأوروبي.

وذكرت بيربوك أن دخول كوريا الشمالية إلى الحرب يوضح بجلاء مدى الترابط الوثيق بين الأمن داخل أوروبا وفي المنطقة الآسيوية في عالم متشابك، وقالت: "لذلك من المهم بالنسبة لنا اليوم أن نتبادل سويا الآراء بشكل مكثف بشأن السياسة الأمنية".

وتحدثت بيربوك خلال اجتماعها الذي استغرق ثلاث ساعات في بكين عن المزاعم القائلة بأن الصين تدعم الحرب الروسية على أوكرانيا من خلال تزويد موسكو بطائرات مسيرة أو أجزاء منها. وحذرت بيربوك بكين مؤخرا من أن هذا سيكون له عواقب.

وقالت بيربوك إن دعم "حرب عدوانية وحشية" يعد انتهاكا للقانون الدولي.

ويجري في الاتحاد الأوروبي إعداد حزمة عقوبات جديدة (الخامسة عشرة) ضد روسيا.

وتدعو بكين بصفة دورية إلى وقف التصعيد في ضوء الحرب. وبحسب تصريحاتها، فإنها تريد حل الصراع سياسيا. في المقابل تعتبر الصين أهم داعم لموسكو ولم تُدن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبالنظر إلى دور الصين كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعت بيربوك بكين إلى الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه السلام والأمن، مضيفة أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمن استخدام الدعم لتأجيج الصراعات التي تهدد سلامة الجميع، وقالت: "الطائرات المسيرة من المصانع الصينية والقوات الكورية الشمالية التي تهاجم السلام في وسط أوروبا تنتهك صميم مصالحنا الأمنية الأوروبية".