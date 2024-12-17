وزير الدفاع الإسرائيلي: لا عودة لما قبل 7 أكتوبر في غزة

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب لن تسمح بالعودة إلى الوضع الأمني الذي كان سائدًا في قطاع غزة قبل 7 أكتوبر.

وأكد كاتس، على ضرورة فرض السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الحالية.

وكتب كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "موقفي من غزة واضح. بعد القضاء على القوة العسكرية والسياسية لحماس، ستضمن إسرائيل سيطرتها الأمنية على القطاع، مع تمتعها بحرية عمل مطلقة، تماما كما هو الحال في الضفة الغربية".

وأضاف الوزير أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد أمني يأتي من غزة، قائلاً: "لن نسمح لأي منظمة إرهابية بشن هجمات ضد المستوطنات والمواطنين الإسرائيليين. لقد انتهى عهد ما قبل 7 أكتوبر، ولن يُعاد".

وجاءت تصريحات كاتس بعد تقرير نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية، زعمت فيه أن وزير الدفاع أدلى بتصريحات مغايرة خلال لقاء مغلق مع مسؤول أمريكي، قائلا إن إسرائيل ليست معنية بالسيطرة العسكرية أو المدنية على غزة بعد انتهاء الحرب.

وردًا على تلك المزاعم، شدد كاتس على أن إسرائيل لا تنوي فرض حكم مدني أو إقامة مستوطنات داخل غزة، مؤكدا أن المداولات حول مستقبل القطاع لم تُحسم بعد.



في سياق متصل، أشار كاتس إلى أهمية دعم السلطة الفلسطينية، قائلاً: "إسرائيل تحمي السلطة من التهديدات الإيرانية ومن حماس. يجب أن تتحول السلطة إلى طرف معتدل يمكن الاعتماد عليه".