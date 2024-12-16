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الاحتلال يبدي تفاؤله بشأن تقدم محادثات وقف إطلاق النار في غزة

09:47 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

يسرائيل كاتس

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(أ ب )

أعرب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن المفاوضين اقتربوا من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت مضى منذ الهدنة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر 2023.

وقال كاتس قبل جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع: "نقدر جميعا أن هناك فرصة ستتحقق بعد حاجة حماس إلى أن تصبح أكثر مرونة، وآمل حقا أن نتمكن من التقدم إلى مرحلة عملية في هذه العملية".

يشار إلى أن إسرائيل اتفقت وحزب الله اللبناني على وقف إطلاق النار أواخر الشهر الماضي لتزيح بذلك حليفا رئيسيا لحماس من ساحة المعركة.

ولم يكن هناك سوى وقف واحد لإطلاق النار في غزة منذ الهجوم الحمساوي الذي أشعل الحرب.

وفي نوفمبر 2023، تم إطلاق سراح 105 أسرى - معظمهم من النساء والأطفال والرعايا الأجانب التايلانديين – مقابل إطلاق سراح 240 سجينا فلسطينيا.

يسرائيل كاتس تبادل الأسرى الاحتلال الإسرائيلي صفقة غزة
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