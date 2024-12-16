المستشار الألماني يدافع عن قراره بإقالة وزير المالية

برلين- (د ب أ)

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن قراره بإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الأمر الذي أدى إلى خروج الحزب من الائتلاف الثلاثي الذي يقوده شولتس.

وخلال تبريره لطلب الثقة في حكومته، قال شولتس في البرلمان الألماني اليوم الاثنين إن " السياسة ليست لعبة، فالانضمام إلى الحكومة يتطلب النضج الأخلاقي اللازم".

وأضاف شولتس: "من ينضم إلى الحكومة، فإنه يتحمل المسؤولية تجاه البلاد بأكملها، وهي مسؤولية تتجاوز حدود البرنامج الحزبي الخاص والناخبين المؤيدين".

وأكد شولتس أنه لم يعد يستطيع تحمل حالة عدم التوافق داخل حكومته، وقال: "نحن مدينون للمواطنين باللياقة والجدية".

واتهم شولتس الحزب الديمقراطي الحر بـ"تخريب الحكومة نفسها"، مضيفًا أن "الحقيقة وراء هذه المسرحية، اتضحت الآن"، معربا عن اعتقاده بأن تصرف الحزب الليبرالي لم يضر بسمعة الحكومة فقط، بل أضر أيضًا بـ "سمعة الديمقراطية بشكل عام".