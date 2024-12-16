كييف تعلن إسقاط 27 من أصل 49 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 27 من أصل 49 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وجاء في البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 49 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، تم إطلاقها من منطقتي أوريل وبريانسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وتضمن البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين

ووفق البيان أنه بحلول الساعة 08:30 صباح اليوم الاثنين، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 27 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية في مناطق تشيرنيجوف وسومي وتشيركاسي وخميلنيتسكي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية في البيان إلى أن 19 طائرة مسيرة معادية اختفت من على شاشات الرادار، نتيجة للتدابير المضادة الفعالة التي نفذتها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وأن ثلاث طائرات مسيرة معادية لا تزال نشطة في المجال الجوي لأوكرانيا.

ولم يتم تسجيل أي إصابات، ولم ترد أي معلومات بشأن وقوع أضرار أو خسائر، بحسب البيان.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.