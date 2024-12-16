"صاحب مقولة روح الروح".. استشهاد خالد النبهان في قصف الاحتلال على النصيرات بغزة (فيديو)

وكالات

استشهد صباح اليوم الإثنين، الشيخ خالد نبهان الملقب والمشهور بكلمك روح الروح، جراء قصف مدفعي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء الشيخ نبهان صاحب مقولة "ريم.. روح الروح" الشهيرة؛ جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم النصيرات.

لم يحتمل عام على فراق روح الروح فذهب مسرعاً لمقعده في الجنان



الشيخ خالد نبهان صاحب كلمة روح الروح شهيد ولا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/psEKGuQjNX — Osama Dmour (@OsamaDmour5) December 16, 2024

واشتهر الجد خالد بعد انتشار فيديو له وهو يودع حفيدته الطفلة ريم، التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال لمنزله.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعيّة على قطاع غزة ، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.