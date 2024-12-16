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المشاهد الأولى عقب قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات

10:24 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات

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وكالات

نشر ناشطون فلسطينيون المشاهد الأولى عقب استهداف إسرائيلي فجر اليوم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد سيارات الإسعاف وهي تنقل مصابين جراء القصف الإسرائيلي.

وفيما سبق أكدت مصادر طبية أن 69 شخصا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد.

كما قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال استهدف مدرستين بهما نازحون وأوقع عشرات الشهداء.

واستشهد 5 أشخاص بينهم أطفال، إثر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قصف إسرائيلي مخيم النصيرات سيارات الإسعاف غزة
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