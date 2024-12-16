الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة أطلقت من اليمن في البحر المتوسط

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة في البحر الأبيض المتوسط، أطلقت من اليمن قبل عبورها إلى إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب: "اعترضت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة معادية أطلقت من اليمن حيث تمت عملية الاعتراض قبل ان تخترق المسيرة الأجواء الإسرائيلية".

يذكر أنه في ديسمبر 2023، أعلنت حركة "أنصار الله- الحوثيين" استهداف عدد من السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب باستخدام الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة، وقصفها جنوب إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسير، ومنع مرور جميع السفن من جميع الجنسيات المتوجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية بسبب "استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة".

وقالت إن هذه السفن ستصبح هدفا مشروعا إذا لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.